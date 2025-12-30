Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’ es el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Jorge Armando “N” ha sido señalado de organizar el ataque que derivó en el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, por el cual fue detenido el día 18 del mismo mes.

¿Quién es Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’? Presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Identificado como Jorge Armando Gómez Sánchez, ‘El Licenciado’ es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo acorde con lo encontrado en un grupo de WhatsApp.

‘El Licenciado’ ha sido llamado también como ‘El Contador’ por medios de comunicación, ya que ese sería su papel dentro del CJNG.

El Licenciado presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Especial)

Su detención tuvo lugar el 18 de noviembre durante un operativo en Morelia, Michoacán; sin embargo, no es posible localizar su ficha en el Registro Nacional de Detenciones bajo dichos nombres.

Tras su detención, ‘El Licenciado’ acusó haber sido víctima de tortura durante la misma y se señaló ajeno a las actividades del CJNG, aunque se ha mencionado que tendría una doble vida.

Actualmente se encuentra en prisión preventiva, pues siguen las investigaciones para comprobar su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo.

¿Qué edad tiene Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’?

Se desconoce la edad de Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’; sin embargo, se presume como originario de Michoacán.

¿Quién es la esposa de Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’?

De momento, no se ha señalado que Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’ esté casado.

¿Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’ tiene hijos?

No se tiene información sobre si Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’ tendría hijos.

¿Qué estudió Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’?

Acorde con información dada a medios, Jorge Armando Gómez habría estudiado Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de la Comunicación, que coincide con el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’?

De acuerdo con lo señalado, Jorge Armando ‘El Licenciado’ era trabajador de una televisora local mientras integraba las filas del CJNG, acorde con las investigaciones hasta el momento.

Aunque las autoridades no lo han confirmado, Jorge Armando Gómez Sánchez figuraba en las investigaciones como ‘El Contador’, ya que se dedicaba a llevar la contabilidad de los jefes de plaza de Michoacán y Guanajuato.

Por lo mismo, a ‘El Licenciado’ ya no sólo se le adjudicaría el delito de homicidio de Carlos Manzo, sino de extorsión y de tráfico de drogas.

Se ha señalado a su vez que Jorge Armando Gómez ‘El Licenciado’ trabajaría bajo órdenes de Ramón Ángel Álvarez mejor conocido como “el R1″, quien también figura entre los sospechosos del asesinato de Carlos Manzo.