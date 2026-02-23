Autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco a Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como presunto jefe de plaza y generador de violencia en el puerto, tras los incendios provocados contra unidades del transporte público.

La captura se realizó como parte del operativo desplegado luego de los hechos violentos que dejaron dos personas lesionadas, así como la suspensión temporal de rutas, cierre de comercios y afectaciones a miles de usuarios.

Autoridades de Guerrero capturan a presunto operador ligado al CIDA y al CJNG

De acuerdo con fuentes de seguridad, el detenido es señalado como operador vinculado al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones lo relacionan con la presunta participación en la quema de unidades del transporte público y en el ataque armado contra instalaciones del Ministerio Público en la colonia Emiliano Zapata.

Christian “N” contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y robo de vehículo. Además, es investigado por su probable responsabilidad en la agresión armada contra las instalaciones del Ministerio Público de Barrios Históricos, ocurrida en julio del año pasado.

Líneas de inteligencia lo ubican como quien habría instruido ataques contra el transporte público con el objetivo de generar caos y presionar a las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.