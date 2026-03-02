A cuatro meses del homicidio de Carlos Manzo, dos presuntos implicados en el asesinato fueron vinculados a proceso.

La audiencia contra Alan Benjamín y Alejandro Baruc, alias El Kaos, se realizó el 1 de marzo y se les dictó prisión preventiva, además se fijó un plazo de varios meses para cerrar la investigación complementaria.

Alan Benjamín y Alejandro Baruc son señalados de secuestrar a Josue ‘N’ y Ramiro ‘N’, hombres vinculados al homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Vinculan a proceso a dos implicados en el homicidio de Carlos Manzo

Alan Benjamín y El Kaos tuvieron una audiencia que duró 8 horas; la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó que dicha audiencia fuera privada y sin acceso a los medios.

Alejandro Baruc, El Kaos, es considerado un operador de una estructura delictiva relacionada con Armando ‘N’, alias El Licenciado, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien habría planeado y ejecutado el homicidio del alcalde.

El Kaos y Alan Benjamín están recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, El Altiplano en Almoloya de Juárez.

Por lo pronto, Alan Benjamín y El Kaos permanecerán en prisión preventiva y no se reveló los meses que durará la investigación complementaria en su contra.

Alan Benjamín y El Kaos son investigados por su participación en la muerte de Carlos Manzo, así como en el asesinato de dos hombres que participaron en el atentado.

Entre las presuntas víctimas de Alan Benjamín y El Kaos está El Jaguar, quien dejó una carta póstuma tras participar en el asesinato del alcalde de Uruapan.

Abogados de El Kaos apelarán vinculación a proceso

Tras la audiencia de Alan Benjamín y Alejandro Baruc, El Kaos, su abogado refirió a Milenio que apelaría la decisión de prisión preventiva debido a fallas en el proceso.

Presuntamente, las autoridades negaron una entrevista y la participación de tres testigos en la audiencia, así como la presencia de un perito criminalista.

Los abogados de El Kaos solicitaron la presencia de un nuevo juez en el caso para que resuelva su situación jurídica.

El Kaos es señalado de operar una célula delictiva en Uruapan y Parácuaro, así como de participar en la organización del asesinato de Carlos Manzo a través de un chat.