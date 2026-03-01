La Secretaría de Seguridad de Chiapas y Zacatecas (SSP) informó que, durante en un operativo conjunto realizado el 28 de febrero de 2026, agentes estatales y federales detuvieron a 24 elementos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Esto por delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 43 y en Nochistlán.

Detenidos manifestaron pertenecer al CJNG

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSP, los detenidos Víctor “N”, Douglas “N”, Alfredo “N”, Germán “N”, Alejandro “N” y José “N”, manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas.

Detienen a miembros del CJNG en Chiapas (Secretaría de Seguridad del Pueblo)

Mientras que en Zacatecas se detuvieron a 18 personas: 13 hombres y 5 mujeres, asegurando 500 dosis de drogas, armas de fuego, equipo táctico, vehículos y diversos inmuebles.

”Derivado de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, lograron la detención de seis personas del sexo masculino por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.” SSP

Asimismo, SSP señaló que durante el operativo se aseguraron:

Armas largas tipo AK-47 con cargadores abastecidos

Armas cortas como revólver y pistola calibre .380

Sustancias con características de marihuana, cocaína y cristal

Teléfonos celulares y un vehículo

Finalmente, la SSP también afirmó que los detenidos ya fueron puestos “a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica” y reiteró su compromiso de mantener acciones para la construcción de la paz.