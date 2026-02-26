Pedro Segura, quien fue candidato al gobierno de Guerrero en las pasadas elecciones, llevó a Los Alegres del Barranco a una fiesta privada donde quiso rendirle homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El evento fue organizado en una propiedad del empresario en el estado de Guerrero, donde pidió a la agrupación cantar una canción que habla sobre el Mencho; sin embargo, Los Alegres del Barranco se negaron.

Después de que se volviera viral el momento en el que intentó que se cantara “El dueño del palenque”, Pedro Segura aseguró que no se trató de un homenaje a El Mencho o al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino un gusto suyo por los narcocorridos.

Pedro Segura organiza fiesta por El Mencho con Los Alegres del Barranco y pide narcocorridos

El pasado martes 24 de febrero Pedro Segura realizó un evento privado dentro del Hotel Vida en el Lago, ubicado en el municipio de Tepecoacuilco, donde pidió que se cantaran narcocorridos.

Este evento contó con la presencia de Los Alegres del Barranco, quienes han sido sancionados por cantar corridos que hacen apología al narcotráfico, que se ha prohibido en diversos estados.

La fiesta privada se viralizó luego de que intentara que la agrupación cantara “Soy el dueño del palenque”, canción que habla sobre El Mencho, e incluso dijo que la cantaba él para no provocar problemas.

“Soy dueño del palenque, cuatro letras van al frente”… “Yo me la canto, tú nomás dame tono…¿quieren que la cante yo?” Pedro Segura

A pesar de la insistencia del ex candidato y empresario, el grupo se negó a cantar ninguna de las canciones que hacen apología al delito para evitar otras sanciones.

“Lamentablemente aunque la tocamos a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados. La verdad no podemos tocarla… Creanmelo de corazón, nos sentimos incompletos con nuestro repertorio” Los Alegres del Barranco

El excandidato aseguró que Los Alegres del Barranco podrían cantar sus corridos ya que se trataba de un evento gratuito, familia y privado “y el gobierno a chingar a su madre que se vaya”.

Pedro Segura niega homenaje a El Mencho: “lo pagué para mí”

Luego de que se viralizara el video donde pide a Los Alegres del Barranco tocar un narcocorrido, Pedro Segura salió a desmentir que se tratara de un homenaje para El Mencho o el CJNG.

De acuerdo con el empresario, se trató de un evento que pagó por su gusto y reiteró que le gustan los narcocorridos.

“A mucha gente le gusta y a pocos no les gusta que me defienda pero me defiendo. El perro que me ladra le doy un balazo en el hocico y el que me respeta, lo respeto y el evento de ayer no fue homenaje para El Mencho y no sean pendejos, el evento de anoche yo lo pagué para mí” Pedro Segura

Por otra parte, resaltó que Los Alegres del Barranco fueron contratados para su fiesta privada dos meses atrás, por lo que no tiene ninguna relación con la muerte del líder del CJNG.

“Hace dos meses los contraté, no fue un homenaje para ellos., fue gusto para mí, el que pagua manda…No porque me gustan los narcocorridos quiere decir que soy narco” Pedro Segura

Por otra parte, señaló que el hecho de que le gusten los corridos que hablan de los capos del narcotráfico no quiere decir que él es un delincuente y aseveró que su dinero es limpio.

“Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos y a mí me vale madres, yo canto, yo pongo en mi carro, me gustan los corridos de los capos, cuál es el pedo” Pedro Segura

Cabe recordar que en agosto de 2025 fue detenido por su presunta relación con el grupo Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa; se le imputó el delito de delincuencia organizada.