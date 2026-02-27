Familiares del chofer Bulmaro Herrera denuncian su desaparición desde el 22 de febrero de 2026, en medio de bloqueos ligados a El Mencho.

La hermana de Bulmaro Herrera compartió que en la carretera Álamo-Tihuatlán, Veracruz, le incendiaron su torton color verde, pero él desapareció sin dejar rastro.

Desaparición de Bulmaro Herrera ocurrió en medio de bloqueos por operativos contra El Mencho

El 22 de febrero se reportaron incendios provocados en autos y tiendas de autoservicios, presuntamente, a manos del crimen organizado tras la detención de El Mencho en Tapalpa, Jalisco, siendo el caso del chofer Bulmaro Herrera una posible víctima.

En una entrevista de Araceli Herrera, hermana de Bulmaro Herrera, con Azucena Uresti, compartió que fue ese mismo día alrededor de las 9:30 am, la última vez que tuvieron comunicación con él.

Boletín de desaparición de Bulmaro Herrera en medio de bloqueos por El Mencho. (Especial)

Según el testimonio, Bulmaro Herrera venía en caravana con su hermano Saúl Herrera en la carretera Álamo-Tihuatlán en Veracruz, cuando un vehículo blanco se les atravesó y tras pasar una curva se perdieron de vista.

Saúl Herrera compartió a la familia que al bajarse de su torton en busca de su hermano, encontró el vehículo atravesado en la carretera incendiado, pero su Bulmaro Herrera ya no estaba a bordo.

Torton que Bulmaro Herrera manejaba cuando desapareció. (Facebook/bulmaro.herrera.94)

Estos hechos sucedieron en medio del operativo por la detención de Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que provocó una ola de violencia en Jalisco y otros estados, incluyendo la quema de autos en diversas carreteras.

Torton de Bulmaro Herrera fue llevado al corralón pese a denuncia

La hermana de Bulmaro Herrera compartió detalles de la desaparición del chofer en medio de bloqueos por El Mencho a cargo del CJNG, señalando que además se llevaron su torton al corralón.

Pese a que el torton fue incendiado, las autoridades decidieron llevarse el vehículo al corralón por estar obstruyendo la carretera, haciendo caso omiso de la denuncia de desaparición.

Ante ello, Araceli Herrera argumentó lo absurdo que es esto, cuestionando que además de la desaparición de Bulmaro Herrera deben pagar el corralón para sacar el torton y peritos investiguen qué pasó.

“El camión hay que sacarlo del corralón, está generando mucho gasto, no entiendo porqué lo llevaron al corralón (...) Vamos a tener que pagar el arrastre, el corralón y el Fiscal ni siquiera ha mandado el escrito para el perito”. Araceli Herrera, hermana de Bulmaro Herrera.