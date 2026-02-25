Rubén Guerrero Valadez, hijo del Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, fue abatido durante el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Guerrero Valadez, conocido como “El R1” o “El Láminas”, sería uno de los delincuentes abatidos en el operativo donde también murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

El R1 ha sido relacionado también en el caso Manzo, pues compartiría alias con otro miembro del CJNG; te contamos todo lo que sabemos sobre Rubén Guerrero Valadez, como:

¿Quién fue Rubén Guerrero Valadez?

¿Cuántos años tenía Rubén Guerrero Valadez?

¿Cuál era el signo zodiacal de Rubén Guerrero Valadez?

¿Rubén Guerrero Valadez tenía esposa?

¿Rubén Guerrero Valadez tenía hijos?

¿Qué estudió Rubén Guerrero Valadez?

¿Cuál es la trayectoria de Rubén Guerrero Valadez? y más

¿Quién fue Rubén Guerrero Valadez?

Rubén Guerrero Valadez, alias el R1 o El Láminas, fue identificado como uno de los abatidos en el operativo contra El Mencho el pasado 22 de febrero.

El hijo del Tío Lako habría tenido un funeral el 23 de febrero, según algunas imágenes que circulan en redes sociales donde se ve un ataúd y fotos del R1.

¿Cuántos años tenía Rubén Guerrero Valadez?

Se desconoce la edad del Rubén Guerrero Valdez, el R1, uno de los miembros del CJNG abatidos durante el operativo contra El Mencho.

¿Cuál era el signo zodiacal de Rubén Guerrero Valadez?

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños, no podemos conocer el signo zodiacal de Rubén Guerrero Valadez.

¿Rubén Guerrero Valadez tenía esposa?

Si bien no hay información confirmada sobre Rubén Guerrero Valadez, en las fotografías sobre su supuesto funeral muestran una corona de rosas enviada por “tu esposa e hijos”.

¿Quién fue Rubén Guerrero Valadez? ( jennbrb/ Instagram)

¿Rubén Guerrero Valadez tenía hijos?

No se sabe si Rubén Guerrero Valadez, el R1, tenía o no hijos, según las imágenes compartidas en redes sociales de su funeral, podría haber sido padre antes de su abatimiento.

¿Qué estudió Rubén Guerrero Valadez?

No se conoce el último grado de estudios de Rubén Guerrero Valadez, el R1, hijo del tío Lako.

¿Cuál es la trayectoria de Rubén Guerrero Valadez?

De acuerdo con las autoridades federales mexicanas, Rubén Guerrero Valadez era un miembro relevante del CJNG, pues era un mando de células delictivas que operan en:

Jalisco

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Según los informes, los grupos a su mando se hacían llamar “Mando R” o “Fuerzas Especiales Mando R”.