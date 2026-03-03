Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, anunció que habrá más detenciones por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, registrado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

“Vamos a continuar con las detenciones porque son varios los involucrados dentro de la misma estructura criminal que se tiene en la zona. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán,

En entrevista para Radio Fórmula, el titular de la Fiscalía de Michoacán detalló que dicha dependencia seguirá en estrecha colaboración con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por este caso.

Hasta el 2 de marzo, las autoridades en Michoacán han informado que hay al menos 20 personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, siendo la última la detención de “El Congo”.

Carlos Manzo (Cuartoscuro )

Fiscalía de Michoacán detalla detención de “El Congo” por el asesinato de Carlos Manzo

Sobre la detención de Gerardo “N”, el fiscal Carlos Torres Piña detalló que el hombre conocido como “El Congo” o “King-Kong” habría participado en los trabajos de logística para asesinar a Carlos Manzo.

“El Congo formaba parte de un grupo para dar indicaciones al igual que Jorge Armando N (El Licenciado) de por dónde iban a entrar a salir, y el recorrido a seguir previo al asesinato de Carlos Manzo”

Detalló que “El Congo” habría huido al municipio de Apatzingán para evitar enfrentar a la justicia; no obstante, gracias a los trabajos de inteligencia, fue ubicado y detenido la madrugada del 2 de marzo de 2025.

Asimismo, la Fiscalía de Michoacán agregó que, además del asesinato de Carlos Manzo, “El Congo” también estaría relacionado con delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

Según informó Omar García Harfuch, el ahora detenido también está vinculado al delito de extorsión a productores de aguacate y limón en Michoacán.