La Secretaría de Seguridad Pública de Colima detuvo a “El Salsas”, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en el estado; ya fue vinculado a proceso.

Arturo o José Israel “El Salsas” sería uno de los principales operadores financieros y logísticos: recaudaba dinero de las células del CJNG en Colima para entregar a sus líderes, como Nemesio Oseguera Cervantes.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Mediante un comunicado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima dio a conocer la detención y vinculación a proceso de “El Salsas” por delitos contra la salud.

Acorde con lo escrito por la Mesa de Coordinación, “El Salsas” fue puesto a disposición de un juez de control, quien dictó la vinculación por posesión de metanfetaminas y fentanilo.

Aunque no se menciona el periodo, el juez también fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Por el delito de narcotráfico, “El Salsas” se quedaría en prisión preventiva; sin embargo, esto no fue confirmado.

“El Salsas” fue detenido con una mujer, identificada como Samantha Sarahí, quien también quedó a disposición del Ministerio Público; no se informó de su situación jurídica actual.

Así fue la detención de “El Salsas”, presunto operador financiero del CJNG en Alcaraces, Colima

El comunicado de las autoridades de Colima también mencionan parte de la detención de “El Salsas”, en la comunidad de Alcaraces, municipio Cuauhtémoc, junto con Samanta Sarahí.

A ambos se les encontraron y decomisaron diversas bolsas de plástico, con lo que se presume fentanilo y dosis de metanfetaminas y cocaína.

Sin embargo, las investigaciones derivaron en determinar que “El Salsas” pertenecería al CJNG como uno de sus principales operadores financieros y logísticos, cargo que ejercía en Colima y Jalisco.

El operativo fue en coordinación con la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, así como la Secretaría de Marina.