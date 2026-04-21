Los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente en Chihuahua fueron identificados como miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

De acuerdo con informes de The Washington Post, los instructores de la embajada de Estados Unidos en México que murieron pertenecían a la CIA.

Asimismo, Luis Chaparro, periodista de Pie de Nota, señaló que había en activo 4 agentes extranjeros operando en Chihuahua, todos ellos adscritos a una oficina en Monterrey, Nuevo León.

Agentes muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA; fueron los primeros en identificar narcolaboratorio

De acuerdo con el periodista, los agentes de la CIA tenían meses operando en Chihuahua, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento de su presencia en México.

Los 4 agentes estadounidenses se encontraban adscritos a la Dirección de Operaciones de la CIA (ADO) en Monterrey, Nuevo León y realizaban labores de inteligencia, según la fiscalía de Chihuahua.

Asimismo, se señaló que los dos agentes fallecidos fueron quienes identificaron el narcolaboratorio por el que se realizó el operativo el día que perdieron la vida.

Por otra parte, el periodista señaló que la agencia a la que pertenecen los agentes se intentó ocultar, pues usaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua y no su propio uniforme.

Presencia de agentes de la CIA en Chihuahua no fue autorizada

La presencia de los agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua no fue autorizada conforme a la ley, pues el ingreso de agentes extranjeros debe ser bajo un acuerdo bilateral y con supervisión del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno no tenía conocimiento sobre su presencia en el país por lo que se inició una investigación ante una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Por otra parte, el fiscal de Chihuahua resaltó que los agentes se encontraban en actividades de instrucción para el uso de drones, a pesar que un día antes había confirmado su participación en el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Debido a las contradicciones en la información proporcionada por el fiscal de Chihuahua, la presidenta solicitó que se entregue toda la información sobre la operación, así como la apertura de una investigación referente a la presencia de los agentes de la CIA en el estado.