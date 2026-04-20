Pedro Román Oseguera Cervantes, agente de la Fiscalía de Chihuahua y director de su Agencia Estatal de Investigación (AEI), murió el 19 de abril de 2026 y el accidente dejó a la vista la presencia de agentes de Estados Unidos en México.

Las investigaciones ya se han emprendido, pero se sabe que la responsabilidad sería del gobierno de Chihuahua. Te contamos lo que sabemos sobre quién fue Pedro Román Oseguera Cervantes:

¿Quién fue Pedro Román Oseguera?

¿Qué edad tenía Pedro Román Oseguera?

¿Quién es la esposa de Pedro Román Oseguera?

¿Qué signo zodiacal fue Pedro Román Oseguera?

¿Cuántos hijos tuvo Pedro Román Oseguera?

¿Qué estudió Pedro Román Oseguera?

¿En qué trabajó Pedro Román Oseguera?

¿Quién fue Pedro Román Oseguera?

Pedro Román Oseguera fue titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Chihuahua, fallecido en un accidente de carretera tras operativos contra un gran narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

La Fiscalía de Chihuahua reconoció su labor y legado en la institución.

Muere Pedro Román Oseguera, director de la AEI de Chihuahua en accidente (@vaniaperezmor )

¿Qué edad tenía Pedro Román Oseguera?

Se desconoce la edad exacta del funcionario de la Fiscalía de Chihuahua.

¿Quién es la esposa de Pedro Román Oseguera?

No se conoce públicamente quién es la esposa de Pedro Román Oseguera Cervantes, pero políticos como Maru Campos le han enviado condolencia.

¿Qué signo zodiacal fue Pedro Román Oseguera?

Ese dato es desconocido.

¿Cuántos hijos tuvo Pedro Román Oseguera?

Los hijos de Pedro Román Oseguera Cervantes también han recibido condolencias aunque se desconocen más datos familiares.

¿Qué estudió Pedro Román Oseguera?

Pedro Román Oseguera tenía como nivel de estudios más alto el de maestría.

¿En qué trabajó Pedro Román Oseguera?

Pedro Román Oseguera Cervantes era titular de la AEI de Chihuahua.

Como parte de su trabajo se vieron visitas a Estados Unidos con motivos de acciones de la Patrulla Fronteriza.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el estado de Chihuahua emprendió acciones conjuntas con agentes de Estados Unidos, por lo que se investiga si no violaron la Constitución.

¿Quién fue Pedro Román Oseguera? director de la AEI de Chihuahua (Fiscalía de Chihuahua )

Muere Pedro Román Oseguera y accidente evidencia presencia de agentes estadounidenses

La muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes evidenció la presencia de agentes estadounidenses en suelos mexicano.

La muerte de dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua contabilizó también la de dos agentes de Estados Unidos que viajaban en el mismo auto.

Las cuatro personas volvían de haber realizado operativos contra narcolaboratorios en el municipio de Morelos y se accidentaron en Guachochi.

Queda la duda si el accidente tuvo relación con una posible respuesta del crimen organizado.