El Gobierno de México confirmó que los dos agentes estadounidenses fallecidos en un accidente en Chihuahua no contaban con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país.

El accidente, ocurrido el 19 de abril de 2026, también cobró la vida de Pedro Román Oseguera así como de un elemento estatal y abrió un debate sobre la soberanía y el marco legal que prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos.

Autoridades mexicanas revisan el caso junto con la Embajada de Estados Unidos para esclarecer responsabilidades.

Registros migratorios esclarecen cómo entraron los agentes de la CIA a México

El Gabinete de Seguridad de México indica que, según los registros migratorios, uno de los agentes extranjeros -posiblemente de la CIA- ingresó a México bajo la calidad de visitante sin permiso para actividades remuneradas.

En tanto, el otro agente de la CIA entró a México portando un pasaporte diplomático.

Las autoridades mexicanas enfatizaron que ninguna de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad ni la Cancillería tenían conocimiento de que los agentes extranjeros de la CIA estuvieran operando, o que planearan participar físicamente, en acciones de campo dentro del territorio nacional.

Marco legal y soberanía en México

El Gabinete de Seguridad subraya que la legislación mexicana es terminante al prohibir la participación de agentes extranjeros de la CIA en operativos dentro de México.

Se aclaró que, si bien existe una cooperación internacional en materia de seguridad, esta debe limitarse al intercambio de información y colaboración técnica, siempre bajo los principios de soberanía nacional y no subordinación.

Actualmente, el Gobierno de México realiza las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos para esclarecer los hechos.

A pesar de la irregularidad detectada, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su disposición de mantener una relación estrecha y respetuosa con el gobierno de Donald Trump en beneficio de la seguridad de ambas naciones.