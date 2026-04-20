Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que su gobierno no estaba enterado de la presencia de agentes de Estados Unidos en labores de campo contra narcolaboratorios en Chihuahua, por lo que ya pidió información para aclarar la situación.

Así lo dijo tras darse a conocer la muerte del Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, un agente más y dos agentes de Estados Unidos que iban en el mismo auto.

“No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua… antes que nada, lamentamos el fallecimiento… estamos en contacto con la Embajada de Estados Unidos… no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México. Estamos pidiendo toda la información a los gobiernos de Chihuahua y al gobierno de los Estados Unidos… ir revisando si hay una violación a la Ley de Seguridad Nacional… hay colaboración pero no hay operaciones conjuntas en tierra” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera de este 20 de abril, Claudia Sheinbaum dijo que se debe esclarecer si no se violó la Constitución.

Claudia Sheinbaum aclara: hay colaboración con Estados Unidos pero no acciones en tierra

Claudia Sheinbaum dijo que el tema se está investigando directamente con la embajada encabezada por Ronald Johnson y dejó claro que las acciones fueron emprendidas por el gobierno estatal de Chihuahua y no por su gobierno.

“No es un nuestro gobierno, es en un gobeirno estatal. No fue un operativo que tuviera conocimiento el Gabinete de Seguridad” Claudia Sheinbaum

Ante ello, se debe investigar si no se violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de garantizar la integridad territorial de México.

La mandataria mexicana dijo que hay cooperación en inteligencia con Estados Unidos pero no deberían haber labores conjuntas en tierra.

Roberto Velasco se reunirá con Ronald Johnson por agentes de Estados Unidos en Chihuahua

Claudia Sheinbaum dijo que se está investigando a qué agencia pertenecían los dos agentes de Estados Unidos que murieron, confirmados por el embajador Ronald Johnson.

Para ello, el canciller Roberto Velasco va a reunirse con el embajador Ronald Johnson para conocer la información de los operativos en tierra con agentes de Estados Unidos.