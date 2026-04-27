La muerte en Chihuahua de John Dudley Black, integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha despertado más preguntas que certezas sobre la presencia de agentes estadounidenses en México.

La identidad del también exintegrante de la Marina estadounidense ha sido revelada por medios de comunicacion pues no se ha mencionado oficialmente desde los gobiernos de México y Estados Unidos, por ello te contamos lo que sabemos sobre quién fue John Dudley Black.

¿Quién fue John Dudley Black?

¿Qué edad tenía John Dudley Black?

¿Quién es la esposa John Dudley Black?

¿Qué signo zodiacal era John Dudley Black?

¿Cuántos hijos tuvo John Dudley Black?

¿Qué estudió John Dudley Black?

¿En qué trabajó John Dudley Black?

¿Quién fue John Dudley Black?

John Dudley Black fue un agente de la CIA que nació en San Francisco, California y vivió en Spokane, Whashington.

Murió en el estado de Chihuahua, México, lo que reveló la operación de agentes estadounidenses sin la aprobación del gobierno federal mexicano.

¿Qué edad tenía John Dudley Black?

John Dudley Black tenía 44 años de edad.

¿Quién es la esposa John Dudley Black?

No se conocen datos de la esposa de John Dudley Black. Se sabe que el 21 de abril su cuerpo fue entregado a su familia tras el accidente del 19 de abril en Chihuahua.

¿Qué signo zodiacal era John Dudley Black?

Se desconoce ese dato personal de John Dudley Black.

¿Cuántos hijos tenía John Dudley Black?

No se conoce si John Dudley Black era padre de familia.

¿Qué estudió John Dudley Black?

John Dudley Black asistió a la escuela católica Trinity hasta octavo grado y posteriormente acudió a Gonzaga Prep donde se graduó en 2001, de acuerdo con el medio local The Spokesman-Review.

El mismo medio reveló su paso destacado por el futbol americano y el atletismo, deportes en los que sabia jugar en equipo y no requería ser el centro de atención.

Acudió a la Universidad de Gonzaga, con sede en su ciudad Spokane, donde participó en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva.

¿En qué trabajó John Dudley Black?

John Dudley Black sirvió al gobierno estadounidense en Afganistán en 2013 como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines.

Al menos desde inicios de 2026 se encontraba en territorio mexicano como parte de la CIA en operativos en tierra contra el narcotráfico.