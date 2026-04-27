Richard Leiter Johnson III es uno de los dos agentes de la agencia Central de Inteligencia (CIA) que murieron tras un operativo en Chihuahua.

Su presencia en México junto con la del agente John Dudley Black han despertado preguntas sobre la presencia de agentes extranjeros en México. Aunque se tiene poca información, te contamos lo que sabemos sobre quién fue Richard Leiter Johnson III.

¿Quién fue Richard Leiter Johnson III?

¿Qué edad tenía Richard Leiter Johnson III?

¿Quién es la esposa Richard Leiter Johnson III?

¿Qué signo zodiacal era Richard Leiter Johnson III?

¿Cuántos hijos tuvo Richard Leiter Johnson III?

¿Qué estudió Richard Leiter Johnson III?

¿En qué trabajó Richard Leiter Johnson III?

¿Quién fue Richard Leiter Johnson III?

Richard Leiter Johnson III fue un integrantes de la CIA que se encontraba en territorio mexicano haciendo labores de inteligencia.

¿Qué edad tenía Richard Leiter Johnson III?

Richard Leiter Johnson III tenía 36 años de edad.

¿Quién es la esposa Richard Leiter Johnson III?

Se desconoce si Richard Leiter Johnson III estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Richard Leiter Johnson III?

Se desconoce ese dato, únicamente se sabe que tenía 36 años de edad.

¿Cuántos hijos tuvo Richard Leiter Johnson III?

También de desconoce si Richard Leiter Johnson III era padre de familia.

¿Qué estudió Richard Leiter Johnson III?

Ese dato no es conocido públicamente.

¿En qué trabajó Richard Leiter Johnson III?

Richard Leiter Johnson III trabajaba para la CIA y de acuerdo con el periodista Luis Chaparro, su oficina se encontraba al interior del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León.

Su presencia en México no fue solo en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua, sino ya había participado en varios operativos más sin una acreditación formal .