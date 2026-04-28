Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada del caso, informó que los agentes estadounidenses “no llevaban armas” y que “usaban ropa de civil” durante el incidente ocurrido en un operativo en Chihuahua.

“Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo” Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada

Wendy Paola Chávez agregó que existen indicios que apuntarían a una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza será determinada en las siguientes etapas de la indagatoria.

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Estadounidenses no formaban parte del despliegue oficial en Chihuahua: Wendy Paola Chávez

En conferencia de prensa, la titular de la Unidad Especializada informó que, según las investigaciones, las personas extranjeras eran ajenas a la Agencia Estatal de Investigación y no formaban parte del despliegue institucional.

“Con base en la información recabada hasta este momento, se establece de manera puntual que las personas no pertenecientes a la AEI, no formaban parte formal del despliegue operativo institucional” Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada

Asimismo, sostuvo que la presencia de ambos estadounidenses en el convoy no fue reportada a mandos superiores, añadiendo que su participación fue limitada y sin intervención operativa directa.

No obstante, Wendy Paola Chávez comentó que existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, aunque no brindó mayores detalles sobre esa línea de investigación.

Aunque no explicó el motivo de su ingreso, dijo que se solicitó a la representación diplomática de Estados Unidos información sobre la identidad y cargos de las personas involucradas .

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Wendy Paola Chávez también informó que ya fueron remitidas a la FGR dos carpetas de investigación previamente iniciadas, con el fin de esclarecer lo ocurrido antes, durante y después del operativo.

Chávez enfatizó que la investigación permanece en curso y que se coadyuvará en todo momento con la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.