El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló a una célula de Los Chapitos como responsable del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

“Fue una célula de Los Chapitos, daremos avances pronto” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Aunque destacó avances en la investigación, evitó dar más detalles, mientras autoridades federales y locales refuerzan la seguridad en Sinaloa tras la agresión que dejó dos legisladores heridos.

Harfuch señala acélula de Los Chapitos como responsable del ataque a diputados de MC en Culiacán

El 30 de enero de 2026 y desde Tijuana, Baja California, el secretario Omar García Harfuch apuntó que una célula del grupo criminal Los Chapitos estaría detrás del ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que ya tienen avances en la investigación y esperan pronto dar más detalles.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances. La investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Omar García Harfuch destacó que se trabaja en coordinación con autoridades locales y federales para esclarecer los hechos ocurridos el 28 de enero de 2026.

Sin embargo, Omar García Harfuch no dio más detalles sobre la investigación del ataque a diputados de Movimiento Ciudadano.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó el día de ayer que hay detenidos en el caso y anunció que viajará a Sinaloa “pronto”, para hablar con ciudadanos y empresarios sobre la situación de la entidad.

¿Cómo fue el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano?

El 28 de enero de 2026, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, sufrieron un ataque a balazos en la ciudad de Culiacán.

Como consecuencia del ataque se dio a conocer que Elizabeth Montoya perdió un ojo, pero está fuera de peligro su vida.

Mientras que Sergio Torres está delicado luego de haber sido trasladado a otro hospital de alta especialidad por el impacto de arma de fuego que recibió en la cabeza.

Un día después de la agresión armada, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a mil 600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

El secretario Omar García Harfuch confirmó que se está resguardando a los diputados y hay custodia en el hospital donde están ingresados.