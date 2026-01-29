La diputada de Movimiento Ciudadano en el congreso de Sinaloa, Elizabeth Montoya, perdió un ojo debido al ataque armado del que fue víctima el 28 de enero en calles de Culiacán.

Así lo dio a conocer el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien indicó que la legisladora local también presenta lesiones cerebrales debido a la agresión armada.

Elizabeth Montoya perdió un ojo tras ataque armado contra Movimiento Ciudadano en Culiacán

En conferencia de prensa para fijar la postura de Movimiento Ciudadano por el ataque contra Elizabeth Montoya y Sergio Torres en Culiacán, Jorge Álvarez Máynez reveló que la diputada perdió un ojo.

Al respecto, el dirigente nacional del partido político dijo que la diputada en el congreso de Sinaloa, perdió un ojo y presenta lesiones cerebrales de las que no abundó en mayores detalles.

“En el caso de nuestra compañera Elizabeth Montoya, ha estado consciente, ya ha estado caminando, también fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo, tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida” Jorge Álvarez Máynez

De la misma forma, resaltó que Elizabeth Montoya se encuentra consciente e incluso ha estado caminando a pesar de las heridas debido a las cuales fue sometida a una intervención quirúrgica.

A pesar de ello, Jorge Álvarez Máynez aseguró que Elizabeth Montoya ya está “fuera de peligro”, aunque eso no implica que está delicada y bajo cuidados mayores necesarios por las lesiones que sufrió.

Elizabeth Montoya, diputada local de Movimiento Ciudadano. (@elizabethmontoyacln/ Instagram)

Jorge Álvarez Máynez pide no especular sobre ataque armado en Culiacán

Tras informar sobre el estado de salud de Elizabeth Montoya tras el ataque armado en Culiacán, Jorge Álvarez Máynez hizo un llamado para evitar las especulaciones en torno a los hechos.

Sobre lo anterior, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano señaló que de momento lo más adecuado es tratar con prudencia el tema para no caer en revictimizaciones para los afectados.

Más aun cuando, aseguró, Movimiento Ciudadano no politiza ni vulgariza la violencia como el incidente vivido por los diputados locales atacados el 28 de enero en Culiacán.

Ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro/José Betanzos / José Betanzos Zárate )

Además, reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por asumir el compromiso de iniciar la investigación de los hechos y darle un seguimiento puntual.