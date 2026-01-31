El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, evoluciona de manera favorable tras el ataque armado del que fue víctima en Culiacán, Sinaloa, el pasado miércoles 28 de enero.

“Sergio está aún delicado, se encuentra en manejo médico, en terapia intensiva y esperamos siga con una tendencia a la mejoría, por el momento se mantiene estable” Cuitláhuac González Galindo. Secretario de Salud Estatal

Sergio Torres evoluciona favorablemente tras ataque

El titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que el diputado Sergio Torres presenta una evolución favorable a 2 días del ataque armado del que fue víctima.

Ante medios de comunicación, el funcionario estatal resaltó que el también dirigente de Movimiento Ciudadano, sigue en estado delicado, toda vez que aún está internado en terapia intensiva.

A pesar de ello, resaltó que Sergio Torres ha presentado una tendencia de mejoría debido a la cual de momento se reporta como estable y por la que permanece en estricto manejo médico.

“El día de hoy se realizarían más estudios y en base a eso es la vigilancia” Cuitláhuac González Galindo. Secretario de Salud Estatal

Además, el secretario de Salud de Sinaloa indicó que el viernes 30 de enero será sometido a nuevos estudios de los que no agregó detalles, pero dijo que por ello sigue bajo vigilancia.

Cabe destacar que el mismo día que sufrió la agresión, el diputado de Movimiento Ciudadano fue sometido a un proceso quirúrgico y un día después, fue llevado a otro hospital en Culiacán.

Ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro/José Betanzos / José Betanzos Zárate )

¿Cómo está Elizabeth Montoya? Esto dijo el secretario de Salud de Sinaloa

Luego de dar a conocer que Sergio Torres presenta una evolución favorable tras el ataque en Culiacán, el secretario de Salud de Sinaloa ofreció detalles sobre el estado de la diputada Elizabeth Montoya.

Sobre la legisladora que también resultó lesionada en la balacera, aseveró que ya se encuentra en mejores condiciones, debido a que presenta una mejoría notable y continúa estable.

“La diputada se encuentra en mejores condiciones, va mejorando y se encuentra estable” Cuitláhuac González Galindo. Secretario de Salud Estatal

No obstante, no agregó mayor información específica en torno al estado de Elizabeth Montoya, de quien previamente se reveló que perdió un ojo debido a los impactos de arma de fuego que recibió.

Así lo informó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien también señaló que Elizabeth Montoya presentaba lesiones cerebrales a causa del ataque a balazos.