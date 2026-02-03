Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la captura de Jesús Emir N, relacionado con el ataque a diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El grupo al que pertenece el hombre capturado sería Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa.

Jesús Emir N fue detenido en la colonia Universidad Oriente con dosis de la droga conocida como cristal, una arma de fuego, un vehículo y dos teléfonos.

El detenido por el ataque a diputados de MC era encargado del manejo del sistema de radio comunicación, la instalación entre cámaras de seguridad y adquisición de drones para su célula criminal.

Harfuch va por más detenciones por ataque a diputados de MC

Omar García Harfuch dijo que como lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum van a continuar las investigaciones para capturar a más responsables del ataque.

En la detención participaron además de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Dan de alta a diputada de MC Elizabeth Montoya tras perder un ojo

Mientras tanto, el diputado de MC Sergio Torres sigue hospitalizado. La diputada Elizabeth Montoya fue dada de alta la tarde del 2 de febrero.

Su salida del hospital se dio tras la confirmación de que perdió un ojo.