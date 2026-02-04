El hombre detenido como presunto responsable del ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), había militado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Culiacán.
Los registros señalan a Jesús Emir Bazoco Peraza como militante del PRI y quien, además, estuvo trabajando para el ayuntamiento de Culiacán bajo el concepto de honorarios.
Reportan que el detenido por ataque a diputados de MC militó en el PRI Culiacán
Registro oficiales señalan al hombre detenido por el ataque a diputados de MC como militante del PRI Culiacán, reportado el pasado 28 de enero de 2026 en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con la información, Jesús Emir Bazoco Peraza, presunto responsable del ataque a diputados de MC, se afilió al PRI Culiacán desde el 10 de junio de 2019 a la última actualización del 2025.
Asimismo, los reportes indican que Jesús Emir Bazoco Peraza fue trabajador del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por lo que se le pagaba mensualmente alrededor de 4 mil 250 pesos.
Diversas fuentes indican que entre sus tareas en el ayuntamiento se encuentran:
- Coordinación y supervisión de área
- Venta de boletos
- Operación de juegos mecánicos
- Volanteo
- Preparación de alimentos
- Mantenimiento
- Vigilancia
Cabe recordar que la operación, presuntamente, orquestada por Jesús Emir Bazoco Peraza, tuvo como resultado la lesión de dos diputados de Movimiento Ciudadano, entre ellos: