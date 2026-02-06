El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reafirmó su compromiso con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para dar seguimiento al asesinato de Carlos Manzo.

(Omar García Harfuch) asegura que en ningún momento bajará la guardia para dar con los responsables (del asesinato de Carlos Manzo) Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

El encuentro entre Omar García Harfuch y Grecia Quiroz se llevó a cabo la tarde del 6 de febrero de 2026, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad para combatir la violencia en Uruapan, Michoacán.

García Harfuch presenta estrategias a Grecia Quiroz para garantizar la seguridad en Uruapan

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Grecia Quiroz detalló que en su reunión con Omar García Harfuch se dio continuidad a las investigaciones relacionadas al asesinato de Carlos Manzo.

También le pedí que no dejen de investigar la línea política. ¡JUSTICIA PARA CARLOS MANZO! No descansaré ni un solo día de mi vida hasta dar con la verdad. Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

García Harfuch reafirma compromiso con Grecia Quiroz a dar seguimiento al caso Carlos Manzo (Redes Sociales)

De igual manera, ambos abordaron la seguridad para Uruapan, tema en el que Omar García Harfuch adelantó que se implementarán nuevas estrategias para combatir la violencia

“Agradezco el apoyo que se está dando del Gobierno Federal, y la atención que se ha brindado de manera inmediata", escribió Grecia Quiroz tras su reunión con García Harfuch, ordenada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch: no se ha descartado ninguna línea de investigación por el asesinato de Carlos Manzo

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch también aseguró que no se ha descartado ninguna línea de investigación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo.

Lo anterior, luego de que la alcaldesa Grecia Quiroz realizara una publicación en la que reiteró su solicitud para que se investigue a:

Raúl Morón

Leonel Godoy

Exalcalde Ignacio Campos