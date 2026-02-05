Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido en una Operación Enjambre, confirmó Omar García Harfuch.

A través de redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención del alcalde por su relación con delitos como extorsión.

Asimismo, Omar García Harfuch señaló que también se realizó la detención de 3 presidentes municipales del Estado de México en una operación coordinada de las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Información en desarrollo…