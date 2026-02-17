La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención de tres personas que estarían relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

A tres meses del asesinato de Carlos Manzo, las autoridades señalaron que siguen trabajando para esclarecer el caso.

Tras un operativo realizado el domingo pasado en el municipio de Tarímbaro, se logró la detención de tres personas vinculadas al caso de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue atacado a balazos; está grave (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que se trató de un operativo conjunto con personal de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En días pasados se hizo una detención en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina, también del tema de Carlos Manzo, se hizo la detención de tres personas que están vinculadas a Baruch ‘N’, alias ‘Kaoz’” Carlos Torres Piña

Explicó que estas tres personas mantendrían una relación indirecta con el crimen al estar conectados con Alejandro Baruc “N”, alias El Kaoz.

Quien presuntamente sería subordinado de Jorge Armando “N”, apodado El Licenciado, desarrollando funciones de gatillero y también participando en el robo de vehículos.

“Estas tres personas están involucradas con Baruc ‘N’, ‘El Kaoz’, uno de los partícipes en la red criminal que encabezaba Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’ y/o ‘El Contador’, en Uruapan, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo” Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña señaló que los tres detenidos fueron trasladados a un penal por fuerzas federales.

Los tres implicados enfrentarán su proceso legal; sin embargo, las identidades de los nuevos detenidos no fueron reveladas para no entorpecer el proceso judicial.

Fiscal de Michoacán informa que ningún personaje político ha sido llamado a declarar por el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Torres Piña señaló que las acciones de las autoridades continúan orientadas a deslindar responsabilidades y desarticular la estructura criminal que orquestó el atentado contra Carlos Manzo.

Informó que hasta el momento ningún personaje político, incluidos los señalados por Grecia Quiroz, ha sido llamado a declarar.

Sin embargo, dejó en claro que no descartarán ninguna línea de investigación.

“Ninguna línea debe de quitarse, ninguna línea debe de dejarse de lado, toda todas deben atenderse, todas se deben de investigar, y ahorita nosotros estamos por concluir como les he dicho entre el tema de la información interna del ayuntamiento hacia uno de los autores intelectuales que es Jorge Armando; esa línea estamos ya por cerrar” Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña reveló que Grecia Quiroz no ha presentado formalmente una denuncia contra los políticos a los que ha señalado como los responsables del crimen de su esposo:

Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán y actual diputado federal

Raúl Moron Orozco, senador

Ignacio Campos, ex alcalde de Uruapan