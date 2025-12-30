La Fiscalía de Michoacán anunció que detuvo a Alejandro Baruc ‘N’, alias El Kaos, de 20 años, como presunto implicado en el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La detención se dio el 23 de diciembre, pero este 30 de diciembre se informó que el hombre incluso ya fue vinculado a proceso.

Alejandro Baruc ‘N’ se mantiene en prisión preventiva y el Juez de Control que tomó esa decisión también determinó dos meses de investigación complementaria.

Suman 10 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

La detención de Alejandro Baruc, El Kaos, se suma a la Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, organizador del ataque y Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, reclutador de sicarios en anexos.

Los tres detenidos se suman a las de siete escoltas de Carlos Manzo, de los cuales la menos uno habría filtrado información a los asesinos.

Alejandro Baruc ‘N’, El Kaos, es considerado integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le responsabiliza de asesinatos y narcomenudeo.

El joven fue detenido con 11 cartuchos para armas de fuego y dosis de marihuana y metanfetaminas.

Grecia Quiroz adelantó detención de Alejandro Baruc, El Kaos

La confirmación se dio un día después de que la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, dio a conocer que había otro detenido relacionado con el chat de la aplicación Threema, en la que se organizó el asesinato.

En ese mismo chat estaban los tres jóvenes que estuvieron en la plaza central de Uruapan y de los cuales uno fue ejecutado tras asesinar a Carlos Manzo y dos más encontrados muertos al costado de una carretera.