De manera extraoficial, trascendió que la persona detenida por el homicidio de Carlos Manzo es Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñaba como jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal de Uruapan.

La detención de Yesenia Méndez Rodríguez ya se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones.

Horas antes de su detención el 8 de enero de 2026, Yesenia Méndez Rodríguez habría acompañado a la alcaldesa Grecia Quiroz en una reunión oficial con la secretaria de turismo federal Josefina Rodríguez Zamora en Uruapan.

Josefina Rodríguez Zamora en Uruapan (Cortesía)

Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero de 2026 en las afueras de la Casa de Cultura de Uruapan.

Pese a que la Fiscalía de Michoacán no ha emitido ningún comunicado al respecto, el Registro Nacional de Detenciones ya señala a Yesenia Méndez Rodríguez como detenida en el estado.

La detención de Yesenia Méndez Rodríguez se realizó el 8 de enero a las 4:05 p.m. y el registro señala que se encuentra en la Agencia del Ministerio Público en Michoacán.

Yesenia Méndez Rodríguez (Captura de pantalla )

De acuerdo con la información disponible, Yesenia Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reportes señalan que Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida junto a un hombre, aún no identificado.

Hasta el momento, Grecia Quiroz no se ha pronunciado sobre la detención de su secretaria particular Yesenia Méndez Rodríguez.