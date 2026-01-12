Fueron detenidos dos personas más por el caso del asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán, uno de ellos funcionario municipal, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El pasado 8 y 9 de enero, se desplegaron operativo en el municipio de Uruapan… fueron detenidos Samuel N y Josué Elogio N, alias Viejito… se tuvo conocimiento que Samuel N, el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N, los detalles del itinerario de Carlos Manzo…" Omar García Harfuch. SSPC

Samuel N es director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio de Uruapan, Michoacán, y Josué Elogio N, taxista.

Ambos fueron detenidos señalados de los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Funcionario de Uruapan se alió con célula que mató a Carlos Manzo

De acuerdo con lo relatado por Omar García Harfuch, Samuel N, informó del itinerario a la célula delictiva e incluso fue quien mandó una foto de Carlos Manzo, misma que llegó al chat de Threema de la célula delictiva.

“(Sauel N) le informó los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura… Samuel N es quien envió una fotografía… que llega finalmente al chat del grupo de Jorge Armando N, alias Licenciado…” Omar García Harfuch. SSPC

Samuel N, a pesar de ser funcionario público, tiene antecedentes penales por lesiones dolosas y robo a negocio.

15 detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Además de los siete guardias de seguridad de Carlos Manzo, suman ocho detenidos relacionados con la célula criminal y ahora con el gobierno municipal.

Los detenidos son:

Jorge Armando N, el Licenciado, autor intelectual Ricardo N, taxista quien trasladó a dos sicarios tras el asesinato Jaciel Antonio N, el Pelón, reclutador Gerardo N, colaborador y tenía comunicación con el grupo Flor N Alejandro Baruc, el K-OZ, resguardó a Fernando N, uno de los sicarios Samuel N, funcionario de Uruapan Josué Elogio N, taxista

10 funcionarios de Michoacán han sido interrogados por asesinato de Carlos Manzo; incluída Yesenia N

Omar García Harfuch dijo que 10 funcionarios de Uruapan han sido interrogados como parte del caso.

Entre los 10 funcionarios estaría Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo, quien fue detenida por el caso pero finalmente liberada.

El titular de la SSPC dijo que se han obtenido más indicios, por lo que las investigaciones continúan.