La detención de Alan “N” se suma a las ya realizadas por el caso Carlos Manzo por el asesinato del alcalde de Uruapan.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, el nuevo arresto permite “ir cerrando el círculo de investigación” sobre la información interna que se compartió para cometer el asesinato.

Esta detención se realiza más de 3 meses después del asesinato del alcalde de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos.

Detienen a Alan, relacionado con el monitoreo a Carlos Manzo antes de su asesinato

El fiscal Carlos Torres Piña, compartió que el pasado 23 de febrero se logró la detención de Alan “N”, relacionado con el monitoreo del alcalde Carlos Manzo antes de su asesinato del 1 de noviembre de 2025.

“Se hizo esta detención ayer en la ciudad de Uruapan…Ayer se logró con la captura. Esto nos va a permitir ir cerrando el círculo de investigación entre la información interna de quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Alan “N” está relacionado con quien compartía el “minuto a minuto” sobre dónde se encontraba Carlos Manzo y hacia Jorge Armando Gómez, uno de los autores intelectuales.

Asimismo, Alan “N” es señalado como cercano a Alejandro Baruc, “El Kaos”, considerado miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente en prisión preventiva.

Alan “N” habría participado en el homicidio de otros relacionados al caso Carlos Manzo

Por otra parte, el fiscal de Michoacán señaló que Alan “N”, junto con Alejandro Baruch, serían los responsables del homicidio de Fernando “N” y Ramiro “N”, el 10 de noviembre de 2025.

El fiscal señaló que Alan “N” se encargó de movilizar a Fernando “N” y Ramiro “N” hacia el lugar donde se llevó a cabo el homicidio para posteriormente privarlos de la vida.

La detención de Alan se suma a las de: