La detención de Alan “N” se suma a las ya realizadas por el caso Carlos Manzo por el asesinato del alcalde de Uruapan.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, el nuevo arresto permite “ir cerrando el círculo de investigación” sobre la información interna que se compartió para cometer el asesinato.
Esta detención se realiza más de 3 meses después del asesinato del alcalde de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos.
Detienen a Alan, relacionado con el monitoreo a Carlos Manzo antes de su asesinato
El fiscal Carlos Torres Piña, compartió que el pasado 23 de febrero se logró la detención de Alan “N”, relacionado con el monitoreo del alcalde Carlos Manzo antes de su asesinato del 1 de noviembre de 2025.
“Se hizo esta detención ayer en la ciudad de Uruapan…Ayer se logró con la captura. Esto nos va a permitir ir cerrando el círculo de investigación entre la información interna de quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde”Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán
De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Alan “N” está relacionado con quien compartía el “minuto a minuto” sobre dónde se encontraba Carlos Manzo y hacia Jorge Armando Gómez, uno de los autores intelectuales.
Asimismo, Alan “N” es señalado como cercano a Alejandro Baruc, “El Kaos”, considerado miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente en prisión preventiva.
Alan “N” habría participado en el homicidio de otros relacionados al caso Carlos Manzo
Por otra parte, el fiscal de Michoacán señaló que Alan “N”, junto con Alejandro Baruch, serían los responsables del homicidio de Fernando “N” y Ramiro “N”, el 10 de noviembre de 2025.
El fiscal señaló que Alan “N” se encargó de movilizar a Fernando “N” y Ramiro “N” hacia el lugar donde se llevó a cabo el homicidio para posteriormente privarlos de la vida.
La detención de Alan se suma a las de:
- Jorge Armando Gómez, alias “Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales
- Ricardo “N”,encargado del traslado de integrantes del grupo tras la agresión
- Jaciel Antonio , alias “El Pelón”, reclutador para actividades criminales.
- Gerardo “N”, colaborador de la célula y con comunicación con Jorge Armando Gómez y Ramiro “N”
- Flor “N”
- Alejandro Baruc, jefe de una célula delictiva con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga
- Siete escoltas de Carlos Manzo.