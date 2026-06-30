Las fuertes lluvias registradas hoy lunes 29 de junio de 2026 provocaron que Tlalnepantla, Estado de México se encuentre bajo el agua, luego de que las inundaciones golpearan a la colonia Los Reyes Ixtacala.

De acuerdo con vecinos de Los Reyes Ixtacala, en algunas zonas las coladeras se desbordaron por las lluvias, provocando que el agua ingresara a las casas tras alcanzar al menos 50 centímetros de altura.

Derivado de esta situación, al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes activaron el Plan DNIII-E y OLAN GN-A para brindar apoyo a la población ante las severas inundaciones.

Tlalnepantla bajo el agua: inundaciones golpean a Los Reyes Ixtacala (Captura)

Fuertes lluvias dejan inundaciones en Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla

Este lunes 29 de junio, habitantes de Tlalnepantla se vieron afectados por las severas inundaciones que se registraron en este municipio del Edomex tras las intensas lluvias que azotaron la tarde noche al Valle de México.

Videos en redes sociales dieron muestra de cómo vecinos de Los Reyes Ixtacala fueron auxiliados utilizando grúas para poder cruzar avenidas inundadas.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal prestaron sus patrullas para que la población pudiera subir a ellas y evitar las zonas con afectaciones.

Pese a esto, habitantes de Los Reyes Ixtacala solicitaron el apoyo de las autoridades municipales, quienes horas antes habían desplegado elementos de Protección Civil municipal y servicios de agua para ayudar a desazolvar las coladeras.

Esto tras denunciar que desde las lluvias del sábado 27 de junio registraron inundaciones, lo que se agravó este día luego de que el agua comenzara a salir por las alcantarillas.

Como resultado el agua ingresó a decenas de viviendas, afectando los vienes de muchos vecinos en Tlalnepantla.

Hasta Los Reyes Ixtacala arribó el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, quien aseguró que los cárcamos se encontraban funcionando con normalidad, sin embargo, se encontraban completamente llenos por las lluvias de los últimos días.

Se espera que con el paso de las horas y los trabajos en la zona el agua comienza a disminuir, lo que permitirá realizar una evaluación de los daños.