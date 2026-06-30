La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) activó la alerta naranja este 30 de junio de 2026 en seis alcaldías por lluvias intensas y caída de granizo.

Las demarcaciones afectadas por lluvias son:

Azcapotzalco Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Milpa Alta Venustiano Carranza

Se prevén encharcamientos, inundaciones y condiciones de riesgo para la población durante la tarde de hoy, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse atentos a los reportes oficiales de Protección Civil.