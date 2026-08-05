El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo tener identificados a grupos criminales ligados al despojo de viviendas en CDMX.

En conferencia de prensa, Pablo Vázquez afirmó que existen dos grupos:

El primero está integrado por “actores particulares”, quienes, por un interés particular, suelen contratar personas para llevar a cabo despojos de viviendas. Éstos no necesariamente pertenecen a una organización delictiva.

El segundo grupo lo integran miembros de bandas delictivas especializadas en cometer este delito, como lo son:

Los Rodolfos

Cártel de Tláhuac

La Union Tepito

La Anti Union.

Pablo Vázquez destaca detención de miembros de grupos delictivos ligados al despojo de viviendas en CDMX

Aclarando que no ha aumentado a gran escala el delito por despojo de vivienda en CDMX como diversos medios de comunicación lo han manejado, Pablo Vázquez, destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad, que ha aprendido a miembros de cédulas criminales ligadas a este delito.

Recordó que en los últimos años, en la zona sur de la Ciudad de México, integrantes de la organización conocida como Los Rodolfos, fueron aprendidos por despojo de vivienda.

Entre los casos registrados también figura la detención de alias Perrillas y alias Pitufo y alias Mimi, ligados al Cártel Tláhuac.

“Hay detenciones propiamente por el delito de despojo, pero hemos tenido también un desmantelamiento de estas redes por otras actividades delictivas a las que se dedican”, subraya. Pablo Vázquez. Secretario de Seguridad Ciudadana

No habrá tolerancia contra servidores públicos que estén involucrados en el delito de despojo de viviendas

Complementando las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Clara Brugada, aseguró que no habrá tolerancia contra servidores públicos que estén involucrados en el delito del despojo.

Señaló que es una agravante ser servidor público y haber participado en este delito.