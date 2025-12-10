Raciel Pérez Cruz es un político mexicano afiliado a Morena que ha tenido un papel constante en la vida pública de Tlalnepantla. Tras su primera administración municipal entre 2019 y 2021, regresó al cargo en 2025 con el compromiso de atender los pendientes financieros y fortalecer los servicios públicos, la seguridad y el combate a la corrupción.

¿Quién es Raciel Pérez Cruz?

Raciel Pérez Cruz ha desarrollado una trayectoria con énfasis en temas electorales y de administración pública. Desde 1999 ha sido vocal y asesor en organismos electorales del Estado de México; además, fue diputado federal por el PRD en la XL Legislatura (2006-2009).

En su gestión de 2025 ha impulsado acciones como la suspensión temporal de multas de tránsito para combatir prácticas de corrupción y recuperar la confianza ciudadana.

¿Qué edad tiene Raciel Pérez Cruz?

Raciel Pérez Cruz nació el 22 de noviembre de 1970, por lo que en 2025 tiene 55 años y ocupa el cargo de presidente municipal de Tlalnepantla de Baz.

¿Raciel Pérez Cruz tiene esposa?

No existe información pública sobre una relación sentimental de Raciel Pérez Cruz; sin embargo, él se ha definido como una persona hogareña.

¿Qué signo zodiacal es Raciel Pérez Cruz?

Raciel Pérez Cruz es Sagitario, signo asociado con liderazgo, optimismo y vocación por la justicia social.

¿Raciel Pérez Cruz tiene hijos?

No hay fuentes oficiales que corrobore que Raciel Pérez Cruz tenga hijos.

¿Qué estudió Raciel Pérez Cruz?

Raciel Pérez Cruz es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Cursó una maestría en Ciencia Política, además de diplomados en la misma área. También ha sido docente en instituciones como la UNAM.

¿En qué ha trabajado Raciel Pérez Cruz?

A lo largo de más de dos décadas, Raciel Pérez Cruz ha ocupado diversos cargos en organismos electorales, administraciones municipales, el Congreso y asociaciones de autoridades locales. Estos son algunos de sus puestos: