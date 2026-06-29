La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Ciudad de México y Puebla han atendido las afectaciones provocadas por las intensas lluvias mediante recursos públicos ordinarios y mecanismos permanentes de Protección Civil, sin requerir apoyos federales extraordinarios.

“La Ciudad de México tampoco tiene un recurso extraordinario para atender las lluvias; se atiende con el presupuesto normal del gobierno y con las acciones de Protección Civil” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este 29 de junio, Claudia Sheinbaum utilizó el caso de la capital del país como ejemplo para responder a los cuestionamientos sobre la atención a desastres naturales tras la desaparición del extinto Fonden ante las lluvias que han sacudido a CDMX y Puebla.

Sheinbaum pone a la CDMX como ejemplo para atender emergencias por lluvias en Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 29 de junio en su conferencia matutina, que el estado de Puebla ha logrado atender las afectaciones provocadas por las intensas lluvias mediante mecanismos ordinarios y una coordinación permanente con el gobierno federal.

En su mensaje, Sheinaum destacó el trabajo conjunto con la administración estatal encabezada por Alejandro Armenta Mier para responder a las emergencias, brindar apoyo a las familias afectadas y avanzar en las labores de reconstrucción en las zonas más impactadas

Asimismo, Sheinbaum defendió el modelo actual de respuesta ante contingencias meteorológicas poniendo a CDMX como ejemplo y asegurando que la misma lógica opera en Puebla.

También la presidenta hizo un llamado a los estados del país para fortalecer sus propios equipos de atención y mantenimiento preventivo, al considerar que ello permite responder con mayor rapidez y eficiencia ante fenómenos naturales cada vez más frecuentes como las intensas lluvias que se han suscitado en estos meses del 2026 con inundaciones y daños particularmente en la Sierra Norte de Puebla y varias zonas de la CDMX.