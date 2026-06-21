La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta por las fuertes lluvias que afectarán a gran parte de México debido al avance de las ondas tropicales 8 y 9, las cuales también podrían generar descargas eléctricas y caída de granizo.

Para este domingo 21 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la interacción de diversos sistemas atmosféricos, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales, provocará precipitaciones de intensidad fuerte a muy fuerte en distintas regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos relacionados con inundaciones, deslaves y tormentas eléctricas.

Clima en México (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Los 22 estados con alerta por lluvias y descargas eléctricas hoy 21 de junio

De acuerdo con el pronóstico del SMN, al menos 22 entidades registrarán lluvias de diversa intensidad durante este domingo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango (sur)

Zacatecas (oeste, sur y sureste)

Aguascalientes

Nayarit (norte)

Jalisco (norte, noreste y este)

Colima

Michoacán (suroeste)

Guerrero (oeste, noroeste y este)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (centro, este y sur)

Intervalos de chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sinaloa (sur)

San Luis Potosí (oeste y sur)

Guanajuato (norte, este y oeste)

Querétaro (oeste y sur)

Hidalgo (oeste)

Puebla (sureste y suroeste)

Morelos

Estado de México (oeste)

Veracruz (centro)

Campeche (norte y este)

Yucatán (oeste)

Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Y finalmente lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California Sur.

Cielo negro y granizo sorprenden a CDMX (Michelle Rojas)

Recomendaciones de Protección Civil por lluvias y tormentas eléctricas

Frente a estas condiciones meteorológicas, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen labores preventivas y de monitoreo para proteger a la población, especialmente en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos de laderas.

Asimismo, Protección Civil informó que se mantiene atenta a la evolución de las ondas tropicales y preparada para habilitar refugios temporales en las comunidades que lo requieran.

Entre las principales recomendaciones para la población destacan:

Acatar en todo momento las indicaciones de las unidades de Protección Civil de cada localidad

Evitar transitar a pie o en vehículo cerca de ríos, arroyos, cuerpos de agua o zonas con corrientes fuertes

No permanecer en áreas con laderas inestables o susceptibles a deslaves

Reducir la velocidad al conducir durante la lluvia

Encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad

Mantener una distancia prudente entre automóviles

No intentar cruzar calles, avenidas o pasos inundados