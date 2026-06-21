La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta por las fuertes lluvias que afectarán a gran parte de México debido al avance de las ondas tropicales 8 y 9, las cuales también podrían generar descargas eléctricas y caída de granizo.
Para este domingo 21 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la interacción de diversos sistemas atmosféricos, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales, provocará precipitaciones de intensidad fuerte a muy fuerte en distintas regiones del país.
Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos relacionados con inundaciones, deslaves y tormentas eléctricas.
Los 22 estados con alerta por lluvias y descargas eléctricas hoy 21 de junio
De acuerdo con el pronóstico del SMN, al menos 22 entidades registrarán lluvias de diversa intensidad durante este domingo.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango (sur)
- Zacatecas (oeste, sur y sureste)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte)
- Jalisco (norte, noreste y este)
- Colima
- Michoacán (suroeste)
- Guerrero (oeste, noroeste y este)
- Oaxaca (oeste)
- Chiapas (centro, este y sur)
Intervalos de chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa (sur)
- San Luis Potosí (oeste y sur)
- Guanajuato (norte, este y oeste)
- Querétaro (oeste y sur)
- Hidalgo (oeste)
- Puebla (sureste y suroeste)
- Morelos
- Estado de México (oeste)
- Veracruz (centro)
- Campeche (norte y este)
- Yucatán (oeste)
- Quintana Roo (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tamaulipas
- Tabasco
Y finalmente lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California Sur.
Recomendaciones de Protección Civil por lluvias y tormentas eléctricas
Frente a estas condiciones meteorológicas, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen labores preventivas y de monitoreo para proteger a la población, especialmente en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos de laderas.
Asimismo, Protección Civil informó que se mantiene atenta a la evolución de las ondas tropicales y preparada para habilitar refugios temporales en las comunidades que lo requieran.
Entre las principales recomendaciones para la población destacan:
- Acatar en todo momento las indicaciones de las unidades de Protección Civil de cada localidad
- Evitar transitar a pie o en vehículo cerca de ríos, arroyos, cuerpos de agua o zonas con corrientes fuertes
- No permanecer en áreas con laderas inestables o susceptibles a deslaves
- Reducir la velocidad al conducir durante la lluvia
- Encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad
- Mantener una distancia prudente entre automóviles
- No intentar cruzar calles, avenidas o pasos inundados
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y caída de granizo en diversas regiones del país.