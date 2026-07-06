El director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales, presentó las seis obras que se realizarán en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz para evitar las inundaciones que ocurren en la zona oriente del Valle de México.

Efraín Morales explicó que el 90% de estas seis obras ya está concluida y que en quince días estarían finalizadas completamente.

Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz ya no tendrán inundaciones con estas seis obras de Conagua

En la conferencia del pueblo de hoy 6 de julio de 2026, el director de Conagua presentó las obras que se están realizando en la zona oriente del Valle de México para prevenir las inundaciones.

Efraín Morales detalló que consta de seis obras ubicadas en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz, siendo estas las que conforman las acciones contra las inundaciones:

Ampliación de la Laguna El Salado: Será de 300 mil a 400 mil m3 de retención

Construcción del Colector Teotongo: Incrementará su capacidad en 4 mil litros por segundo

Construcción del Colector Los Pinos: Incrementará su capacidad de 3 mil litros por segundo

Construcción Carmelo Pérez

Cárcamo de Xochiaca: Incrementará su capacidad en 26 mil litros por segundo

Construcción de la Laguna de Churubusco: Ampliación de cauces para la circulación del agua

Las obras para evitar inundaciones en la CDMX y Edomex. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP )

Morales también compartió que esta labor es un trabajo en conjunto de Conagua con el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) de Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Asimismo, explicó que la mayoría de estas seis obras de Conagua con Estado de México y CDMX, están concluidas, siendo únicamente las que faltan por terminar la de Laguna de Churubusco y el Colector Los Pinos.

Ante ello, el director de Conagua subrayó que dentro de quince días se entregaría el cien por ciento de estas obras para prevenir las inundaciones.

Por otra parte, ante el cuestionamiento de Claudia Sheinbaum sobre el costo de esta inversión, Morales apuntó que se tratan de 11 mil 200 mdp en las seis obras y una más que se hace en Chalco en el Estado de México.

Conagua explica cómo funcionan las obras de desalojo de agua que se construyen

Efraín Morales habló sobre las seis obras que se realizan en La Paz, Iztapalapa y Nezahualcóyotl, para prevenir las inundaciones, explicando también cómo funcionan.

Ante el cuestionamiento de un reportero en la conferencia del pueblo, Morales aclaró que estas obras se ejecutan en el tronco principal, pero no atienden inundaciones puntuales en zonas municipales.

Por ello, aseguró que Conagua ya trabaja para la realización de otras obras con los municipios donde se suele inundar.

“Aún hay que hacer obras complementarias, puntuales en algunas colonias por hundimiento”. Efrain Morales, director de Conagua.

Sin embargo, explicó que pese a que aún no se entregan estas seis obras al cien por ciento, hay “un avance significativo y evidente”, respecto a la mitigación de las inundaciones de otros años.

Morales también apuntó que con estas obras ya concluidas, La Paz, Nezahualcóyotl e Iztapalapa, tendrán un desalojo de 23 mil litros por segundo adicionalmente.