La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que diversos fenómenos atmosféricos provocarán lluvias en gran parte de México durante este domingo.

Entre ellos destacan circulaciones ciclónicas en niveles altos, vaguadas, un canal de baja presión y el paso de las ondas tropicales número 12 y 13, las cuales favorecerán precipitaciones de fuertes a intensas en distintas regiones del país.

3 estados de México tendrán lluvias intensas este domingo (Conagua)

¿Cuáles son los 3 estados con lluvias intensas hoy domingo 28 de junio?

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, los tres estados donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, son:

Michoacán (centro)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (oeste)

También se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

Guanajuato (centro y este)

Estado de México (norte, centro y oeste)

Morelos

Las entidades donde se prevén chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros son:

Chihuahua (centro y suroeste)

Durango (oeste y sur)

Sinaloa

Nayarit (norte y sureste)

Jalisco

Colima

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este y sur)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo (oeste, suroeste y sureste)

Ciudad de México

Puebla (norte, centro y suroeste)

Tlaxcala

Veracruz (norte)

Chiapas (sur)

Yucatán (sur)

Además, se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Campeche

Quintana Roo

Por su parte, Tabasco registrará lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros.

Ondas tropicales activan alertas en México por lluvias y descargas eléctricas (Yazmín Betancourt)

¿Qué provocará las lluvias en México este domingo 28 de junio?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por circulaciones ciclónicas en niveles altos y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, ubicadas sobre el interior del país.

Estos sistemas, en combinación con la inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 12 que se desplazará sobre el Pacífico central mexicano, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional.

Además, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán y Guerrero.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán interactuará con la onda tropical número 13, que avanzará sobre Chiapas, generando lluvias y chubascos en esas regiones.

Onda de calor también impacta a México este domingo

Finalmente, Conagua informó que este domingo concluirá la onda de calor en las siguientes zonas:

Baja California Sur (sur)

Chihuahua (noreste)

Colima (este)

Michoacán (suroeste)

Guerrero (costa)

Oaxaca (este y sur)

Lo anterior se debe al desplazamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera hacia el centro de Estados Unidos.