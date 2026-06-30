La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que este martes 30 de junio de 2026 se reanudarán las lluvias en la CDMX.

Previo y durante el partido México vs Ecuador del Mundial en el Estadio Banorte, se prevén tormentas entre las 16:00 y 18:00 horas y lluvias ligeras a moderadas durante el encuentro.

Autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones y evitar tirar basura para reducir riesgos de inundaciones en CDMX.

SMN confirma tormenta previa y lluvia durante el partido México vs Ecuador

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también informó sobre condiciones meteorológicas para el partido México vs Ecuador.

El meteorólogo Jaime Albarrán Ascencio informó que de las 16:00 a las 18:00 horas, antes del partido, habrá tormenta en las inmediaciones del Estadio Banorte.

“Entre las 16 y las 18 horas habrá algo de tormenta en la capital de nuestro territorio” Jaime Albarrán Ascencio. Meteorólogo del SMN

Y destacó que durante el partido México vs Ecuador habrá lluvia que será de ligera a moderada.

“Al inicio del partido estamos esperando sí que haya precipitaciones de menos cantidad, ligera a moderada. A las 20:00 horas será moderada la precipitación. Y a las 21:00 horas también, nubosidad con algo de precipitación de ligera a moderada...” Jaime Albarrán Ascencio. Meteorólogo del SMN

Autoridades de CDMX piden no tirar basura en celebraciones por el Mundial 2026

Las autoridades de la SGIRPC de la CDMX recomendaron no tirar basura en la calle ya que la basura acumulada es la causa del 50 por ciento de las inundaciones en temporada de lluvias.

También remendó no verter grasas o sustancias corrosivas al drenaje.