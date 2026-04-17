La temporada de lluvias 2026 está por llegar a México, así que te traemos todo lo que deberías saber.

Ya que para esta temporada de lluvias 2026 tanto en su inicio como en el cierre del ciclo se prevé que sea bastante lluvioso; además de la canícula y el monzón.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en México de 2026?

Será en mayo cuando la temporada de lluvias 2026 llegue a México, por lo que será formalmente el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Y será hasta el 30 de noviembre cuando la temporada de lluvias 2026 en México tenga su fin del periodo en el año.

lluvias (Rogelio Morelos/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Proyecciones para la temporada de lluvias 2026 en México

Las proyecciones para la temporada de lluvias 2026 en México serán varias, pues pese a que se tengan lluvias en el período, la temporada tropical y calor, también estará presente.

Se espera que al inicio de la temporada de lluvias 2026 en México arranque por debajo del promedio en los estados del sureste, centro, este y noreste del país.

Mientras que no se estiman que las lluvias sean densas será en el noroeste y el occidente lloverá más, de acuerdo a la SEMAR.

Asimismo, durante la temporada de lluvias 2026 en México, SEMAR pronosticó 27 ciclones de mayo a noviembre, de los cuales 16 se presentarán en el Océano Pacífico y 11 en el Atlántico.

De esto se estima que 6 de estos fenómenos podrían impactar directamente en territorio nacional, con el potencial de evolucionar a categorías mayores de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson.

Por lo que los puntos claves a saber sobre la temporada de lluvias 2026 en México será que:

Inicio será lluvioso principalmente de mayo a junio

La canícula será más seca y calurosa de julio a agosto

Hacia el final de temporada será más lluvioso de septiembre a octubre

El monzón sería más lluvioso

Habría menos lluvias en la región sureste