Elvia Ludmila Heredia Verdugo es una destacada abogada y fiscal con una trayectoria de resultados en la procuración de justicia. Actualmente ocupa el cargo de Fiscal General del Estado de Nayarit, posición que asumió en diciembre de 2025 tras la renuncia de Petronilo Díaz Ponce Medrano.

¿Quién es Elvia Ludmila Heredia Verdugo?

Elvia Ludmila Heredia Verdugo es ampliamente conocida por su rol determinante en operativos de alto impacto, destacando el aseguramiento de bienes vinculados al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Su trayectoria se distingue por contribuciones clave en la Fiscalía de Nayarit, incluyendo la dirección del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) y su participación activa en investigaciones complejas por enriquecimiento ilícito y corrupción.

Ser la primera mujer en liderar la Fiscalía de Nayarit representa un hito histórico en la entidad. Este ascenso es el resultado de una carrera ascendente en cargos estratégicos donde ha fortalecido las acciones contra delitos de alto impacto.

Ludmila Heredia Verdugo: Edad, estudios y trayectoria en la Fiscalía. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Elvia Ludmila Heredia Verdugo?

Elvia Ludmila Heredia Verdugo tiene 42 años de edad. Nació el 6 de julio de 1983 en Tepic, Nayarit.

¿Elvia Ludmila Heredia Verdugo tiene pareja?

Actualmente, no se encuentra información pública disponible sobre su pareja o estado civil. Como titular de una de las áreas más sensibles de seguridad en el estado, Elvia Ludmila Heredia mantiene su entorno familiar y sentimental con total discreción.

¿Qué signo zodiacal es Elvia Ludmila Heredia Verdugo?

Al haber nacido el 6 de julio, Elvia Ludmila Heredia Verdugo es Cáncer, perteneciente al elemento Agua. Cáncer se caracteriza por una tenacidad emocional profunda y una lealtad protectora.

¿Elvia Ludmila Heredia Verdugo tiene hijos?

Elvia Ludmila Heredia Verdugo mantiene bajo reserva los datos sobre su vida personal.

¿Qué estudió Elvia Ludmila Heredia Verdugo?

Su formación académica se especializa en las reformas recientes del sistema penal mexicano:

Maestría en Sistema de Justicia Penal Acusatorio por la Universidad Univer (plantel Nayarit).

Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Elvia Ludmila Heredia Verdugo?

Elvia Ludmila Heredia Verdugo es reconocida por su sólida experiencia operativa y su ascenso por méritos en investigaciones de corrupción y delitos económicos. Su trayectoria completa incluye: