Al afirmar que el 2026 ha sido el “año con más lluvia”, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, destacó que incluso se alcanzó un récord de precipitaciones en la capital.

“Es el año con más lluvia que hemos tenido” Clara Brugada

Así lo advirtió al señalar que el actual, ya es visto como el arranque de la temporada de lluvia de mayor intensidad que se ha registrado a lo largo de los últimos años.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la calle, pues señaló que la gran mayoría de los encharcamientos e inundaciones ocurren por ello.

Clara Brugada: 2026 ha sido el “año con más lluvias2 para la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó que oficialmente, el 2026 rompió un récord al convertirse en el “año con más lluvias” en la capital del país.

Al abundar en los detalles de la intenso inicio de la temporada de lluvias, el secretario de Gestión Integral del Agua de la CDMX, Mario Esparza Hernández, explicó que el 2026 ya superó el récord del 2025:

Marzo: El promedio histórico es 10 mm, mientras que en 2025 fueron 9.98 mm, sin embargo en 2026 cayeron más de 48 mm

Abril: El promedio histórico 22 mm, pero en el 2026 fueron más de 43 mm

Mayo: El promedio histórico es de 51 mm, en el 2025 fueron 63 mm, pero en el 2026 llegaron a 109 mm

Junio: El promedio histórico es de 126 mm, mientras que en el 2025 fueron 232 mm y en el 2026 van 131 mm solo a la mitad de mes

Acumulado anual a junio: El promedio histórico es de 224 mm, en 2025 fueron 355 mm y en 2026 ya van 343 mm

En cuanto a lo que se espera que ocurra durante las siguientes semanas, el funcionario refirió que el Servicio Meteorológico Nacional establece que en lo que resta de junio y julio bajará un poco la intensidad.

No obstante, resaltó que durante estos días va a seguir la lluvia, motivo por el que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones que hagan las autoridades.

Piden no tirar basura en las calles ante lluvias en CDMX

Tras revelar que el 2026 ya se ubica como el “año con más lluvias” en la CDMX, el gobierno de Clara Brugada pidió que no se tire basura en las calles para evitar problemas de encharcamientos.

Al respecto, Mario Esparza Hernández indicó que incluso más del 80% de los encharcamientos que se registran en la ciudad, se deben al tema del tratamiento incorrecto de los desechos.

“Que nos ayuden con el tema de la basura, que más del 80% de los encharcamientos es por tema de basura. Mario Esparza Hernández. Secretario de Gestión Integral del Agua

En ese sentido, dijo que aunque haya cárcamos de bombeo nuevos, la basura en rejillas y registros de alcantarillado impide el buen funcionamiento de del drenaje, por lo que insistió en pedir que se evite tiren desechos en la calle.