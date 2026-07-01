Las intensas lluvias y granizada en Cuautepec, Gustavo A. Madero en Ciudad de México (CDMX), provoca el colapso de techumbre de PILARES Tlalpexco, sin embargo, no se reportaron heridos.

La situación fue atendida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) que confirmó no hay heridos por el colapso de techumbre, sin embargo, sí hubo afectaciones eléctricas.

Al respecto, también atendieron las afectaciones por las lluvias en Cuautepec de la tarde de este 30 de junio, que tras convertirse en granizada, dejó las calles blancas, sin heridos hasta el momento.

Colapsa techumbre de PILARES Tlalpexco por intensas lluvias en Cuautepec

La techumbre de la cancha de PILARES Tlalpexco en Cuautepec colapsó debido a las fuertes lluvias y el peso del granizo que tuvo lugar la tarde de este jueves, como reportó SGIRPC.

Protección Civil acudió a Cuautepec tras el colapso de la techumbre de metal, que fue consecuencia de la acumulación de granizo, por lo que las actividades fueron suspendidas en PILARES Tlalpexco.

Asimismo, SGIRPC señaló que como daño colateral, se vio afectado el alumbrado en la zona de Tlalpexco, sin perjudicar a la estación Tlalxpeco de la Línea 1 del Cablebus, cercana al PILARES.

Aunque no hay grabaciones del momento exacto del colapso de la techumbre de la cancha de basquetbol de PILARES Tlalpexco, se señaló que mañana 1 de julio, autoridades de la GAM retirarán la estructura.

Hasta el momento, las cuentas oficiales de PILARES no se han pronunciado sobre lo ocurrido en su unidad Tlalpexco en Cuautepec, así como tampoco la página del sitio.

Granizada en Cuautepec provoca colapso de techumbre en PILARES Tlalpexco (Redes sociales)

Granizada en Cuautepec afectó el servicio del Cablebús Línea 1

Derivado de las lluvias y posterior granizada en Cuautepec, en Gustavo A. Madero suspendió el servicio hasta que las condiciones fueran adecuadas, que se reanudó hasta las 18:00 horas, tras disminuir la actividad eléctrica.

Sin embargo, también se observan inundaciones y corrientes de agua de consideración en las calles de Cuautepec, que también presentaban una capa de granizo.

Por ello, se externó a la ciudadanía de Cuautepec y de la Gustavo A. Madero extremar precauciones y no salir a las calles de poder evitarse.