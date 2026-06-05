La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) se pronunció sobre la irrupción del alcalde de Metepec, Fernando Flores, en el club deportivo La Asunción, un hecho que calificó como preocupante y por el cual inició una investigación de oficio.

A través de un comunicado, la CODHEM fijó su postura tras la difusión de videos en redes sociales que muestran al alcalde de Metepec ingresando por la fuerza a las instalaciones del club deportivo, acompañado por escoltas armados, el pasado 4 de junio de 2026.

Luego de que las imágenes se viralizaran, Fernando Flores emitió una disculpa pública en la que aseguró que intervino en un conflicto entre particulares.

Sin embargo, no detalló el origen del incidente y afirmó que continuará trabajando en favor del municipio de Metepec.

CODHEM abre investigación por actuación de Fernando Flores en club de Metepec

En el mismo comunicado, la CODHEM informó que determinó iniciar de oficio la investigación correspondiente para analizar posibles actos u omisiones de autoridad que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos, particularmente al derecho a la integridad y a la seguridad personal.

El organismo destacó que toda persona servidora pública tiene la obligación de conducirse con legalidad, responsabilidad, prudencia y absoluto respeto a la dignidad humana.

Asimismo, señaló que ninguna autoridad municipal puede actuar fuera del marco constitucional ni generar condiciones de intimidación, riesgo o abuso en perjuicio de la ciudadanía.

Por ello, la Comisión se comprometió a dar seguimiento puntual al caso con el propósito de esclarecer los hechos y, en su caso, emitir las determinaciones que correspondan conforme a sus atribuciones legales.

CODHEM abre investigación por caso de Fernando Flores en club deportivo de Metepec (Comunicado CODHEM )

Sheinbaum pide investigar actuación de Fernando Flores en Metepec

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), analizar e investigar el caso relacionado con la actuación de Fernando Flores en el club deportivo de Metepec.

Además, la mandataria federal cuestionó la conducta del alcalde, al considerar que mostró una actitud soberbia e incompatible con la responsabilidad que implica ejercer un cargo público.

“Le pedí al secretario de Seguridad que analizara el caso. Primero la actitud; ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad de cualquier servidor público. Lo primero que tienen que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio. Y la entrada a este lugar fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tras estas declaraciones, Fernando Flores podría ser sujeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Mientras tanto, el alcalde de Metepec en el Estado de México reiteró en su mensaje de disculpa pública su disposición para colaborar con cualquier indagatoria y explicar los hechos ocurridos.