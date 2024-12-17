Fernando Flores rindió protesta como presidente municipal de Metepec para el periodo 2025-2027, reafirmando su compromiso por un municipio más seguro, limpio y saludable.
En la ceremonia, el alcalde destacó los avances de su gestión pasada y su dedicación al bienestar de la comunidad.
Así, compartió que planea fortalecer la seguridad de Metepec con nuevas unidades policiales y tecnología avanzada.
Además, se enfocará en la gestión del agua, construyendo infraestructura para evitar inundaciones y mejorar el suministro en el municipio.
Fernando Flores promete desarrollo económico y cultural en Metepec
Fernando Flores anunció proyectos para facilitar la apertura de negocios y la creación de una Agencia Ambiental Municipal en Metepec.
Asimismo, resaltó la renovación de festivales y actividades culturales, incluyendo clases de inglés en bibliotecas.
En cuanto a salud, prometió que se incrementarán las becas educativas y se creará una plataforma tecnológica gratuita.
Fernando Flores anuncia inversión histórica en infraestructura y servicios
El el presidente municipal Fernando Flores se comprometió a una inversión histórica en obras públicas, incluyendo pavimentación y la construcción de centros de atención.
También aseguró que mejorará los servicios públicos de Metepec, con nuevas unidades de recolección de basura y mejor alumbrado.
Igualmente, se construirá una clínica municipal con atención gratuita y se mejorará el programa Médico en tu Casa.
Finalmente, Fernando Flores será acompañado por un equipo de trabajo comprometido con el progreso del municipio.
Esto, incluyendo a la Síndica Municipal y los nuevos regidores, para garantizar el desarrollo de políticas públicas.