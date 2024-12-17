Fernando Flores rindió protesta como presidente municipal de Metepec para el periodo 2025-2027, reafirmando su compromiso por un municipio más seguro, limpio y saludable.

En la ceremonia, el alcalde destacó los avances de su gestión pasada y su dedicación al bienestar de la comunidad.

Así, compartió que planea fortalecer la seguridad de Metepec con nuevas unidades policiales y tecnología avanzada.

Además, se enfocará en la gestión del agua , construyendo infraestructura para evitar inundaciones y mejorar el suministro en el municipio.

Fernando Flores promete desarrollo económico y cultural en Metepec

Fernando Flores anunció proyectos para facilitar la apertura de negocios y la creación de una Agencia Ambiental Municipal en Metepec.

Asimismo, resaltó la renovación de festivales y actividades culturales , incluyendo clases de inglés en bibliotecas.

En cuanto a salud, prometió que se incrementarán las becas educativas y se creará una plataforma tecnológica gratuita .

Fernando Flores anuncia inversión histórica en infraestructura y servicios

El el presidente municipal Fernando Flores se comprometió a una inversión histórica en obras públicas, incluyendo pavimentación y la construcción de centros de atención .

También aseguró que mejorará los servicios públicos de Metepec, con nuevas unidades de recolección de basura y mejor alumbrado.

Igualmente, se construirá una clínica municipal con atención gratuita y se mejorará el programa Médico en tu Casa.

Finalmente, Fernando Flores será acompañado por un equipo de trabajo comprometido con el progreso del municipio.

Esto, incluyendo a la Síndica Municipal y los nuevos regidores, para garantizar el desarrollo de políticas públicas.