Gracias a un popote de la cadena de cafeterías, Starbucks, la investigación de la Fiscalía del Edomex alrededor de los asesinatos de B-King y Regio Clown, logró un avance fundamental.

Lo anterior debido a que se reporta que por dicho objeto, la Fiscalía del Edomex logró identificar el auto en el que los músicos colombianos fueron trasladados antes de ser asesinados.

Al respecto, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades del Estado de México señalan que el popote que se encontró en el auto, tiene rastros genéticos vinculados a B-King y Regio Clown.

B-King y Regio Clown (Agencia México)

El popote que la Fiscalía del Edomex usó para identificar el auto de B-King y Regio Clown

El hallazgo de un popote durante las investigaciones alrededor de los asesinatos de B-King y Regio Clown, permitió identificar el auto en el que se transportaron previo a su asesinato.

De acuerdo con la información, se trata de un popote de las cafeterías Starbucks que se localizó al interior de un Mercedes Benz gris y del que se resalta, tiene restos de saliva de B-King.

A partir de la evidencia genética que ya se confirmó, pertenece al músico colombiano, la Fiscalía del Edomex determinó que el músico colombiano sí estuvo dentro de ese auto.

Así se estableció luego de que en las investigaciones se detectó por medio de un monitoreo en cámaras de vigilancia, que tanto B-King como Regio Clown, subieron al vehículo por voluntad propia.

Con el hallazgo del popote con saliva de uno de los músicos, se reforzó dicha línea de investigación en la que se apunta que posiblemente ambos conocían a sus presuntos victimarios.

El auto que dio el último viaje a B-King y Regio Clown

Durante las investigaciones que se llevan a cabo alrededor de los asesinatos de B-King y Regio Clown, las autoridades del Estado de México localizaron un auto en el municipio de Tepetlaoxtoc.

Sobre dicho vehículo, la información establece que fue encontrado en un predio luego de que la Fiscalía de la CDMX realizó un seguimiento de él desde Polanco hasta Iztapalapa.

El monitoreo alrededor del auto Mercedes Benz gris, se efectuó debido a que en videos de vigilancia se pudo identificar que B-King y Regio Clown subieron a él por presunta voluntad propia.

En torno al auto, la Fiscalía del Edomex señala que se intentó ocultar luego de que se cometió el crimen, pues fue llevado a un taller de hojalatería en el que le pintaron los rines y lo lavaron.

Además, expuso que el vehículo en el que se encontró el popote con saliva de B-King, habría sido facilitado y alterado por Angélica Irais N. ‘Angie Miller' y otros 4 presuntos implicados.

Pese a lo anterior, hasta el momento continúan las investigaciones en torno al caso en medio de acusaciones contra la Fiscalía del Edomex por presuntos montajes y fabricación de pruebas.