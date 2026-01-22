Fiscalía del Edomex separa a 10 policías investigadores por presunta extorsión

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) separó de sus cargos a 10 policías de investigación luego de que se les señalara de presunta extorsión e intimidación en la carretera México-Pachuca.

De acuerdo con la información, estos 10 agentes de la policía de investigación fueron capturados en video por los ciudadanos y la Fiscalía de Edomex ya los separó de sus cargos.

Fiscalía del Edomex retira de sus cargos a 10 policías investigadores por presunta extorsión

La Fiscalía del Edomex informó que existe una investigación en curso contra 10 agentes adscritos a la dependencia por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y otras conductas ilícitas.

Como primera medida, la Fiscalía del Edomex señaló que estas 10 personas ya fueron separados de sus cargos y la investigación en su contra continúa para determinar su posible participación en los hechos señalados.

Este caso surge luego de que en redes sociales y medios de comunicación se divulgaran los videos de estas personas presuntamente extorsionando, intimidando y golpeando a automovilistas en la México-Pachuca.

Cabe mencionar que entre los 10 elementos de la Fiscalía del Edomex se encuentran:

Un coordinador regional

Tres jefes de grupo

Seis agentes investigadores