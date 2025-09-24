A través de redes sociales se reveló cuál fue la última ruta que siguieron los colombianos B-King y Regio Clown, tras salir de un gimnasio en Polanco y dirigirse al Estado de México.

Fue el periodista Carlos Jiménez o C4 Jiménez, quien compartió una grabación, la cual muestra que B-King y Regio Clown abordaron un coche Mercedes Benz antes de ser reportados como desaparecidos el 16 de septiembre de 2025.

Y es que en seguimiento a las investigaciones que llevan a cabo autoridades de la CDMX, B-King y Regio Clown habrían indicado que se reunirían con desconocidos.

B-King, cantante colombiano desparecido en la CDMX (Instagram/@ bkingoficial)

Esta fue la última ruta que siguieron B-King y Regio Clown de Polanco al Edomex

El periodista Carlos Jiménez reveló la última ruta que siguieron B-King y Regio Clown, la cual de acuerdo con su información, comenzó cuando los músicos colombianos abordaron un coche Mercedes Benz.

Dicho automóvil lo tomaron en calles de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y en él se dirigieron rumbo a la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

Una vez llegaron a su destino, B-King y Regio Clown subieron al mismo coche Mercedes Benz para dirigirse hacia el Estado de México.

Derivado de esto, la Fiscalía de la CDMX busca dicho vehículo, el cual podría resultar clave en las investigaciones por el asesinato de B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.