¿Quién es Regio Clown? El DJ colombiano desparecido en la CDMX

José Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, nació en Valle del Cauca, Colombia.

Regio Clown se presentó junto a B-King en un antro de la CDMX el pasado 14 de septiembre.

Fue visto por última vez el 16 de septiembre, en un conocido gimnasio de Polanco.

¿Qué edad tiene Regio Clown?

Regio Clown tiene 35 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la pareja de Regio Clown?

Se desconoce si Regio Clown tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Regio Clown?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Regio Clown?

Regio King no tiene hijos.

¿Qué estudió Regio Clown?

No hay información sobre la formación académica de Regio King.

¿En qué ha trabajado Regio Clown?

Regio King es DJ y coach de vida, así como empresario, según su perfil de Instagram.

Regio Clown (Instagram/@regioclownn)

Regio Clown y B-King desparecieron en Polanco tras asistir a un gimnasio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió fichas de búsqueda para el DJ Regio Clown y B-King.

Según las redes sociales de Regio Clown, él ya residía en la CDMX y fue visto por última vez en un gimnasio de Polanco .

El DJ estaba en compañía del cantante B-King y se supo de ellos por última vez el martes 16 de septiembre.

Según la ficha de búsqueda, Regio Clown vestía una camisa negra, panas negros y tenis.

Como señas particulares, tiene una perforación en la ceja y varios tatuajes.