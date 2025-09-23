Angie Miller, modelo y actriz venezolana, acompañó a los cantantes B-King y Regio Clown durante su presentación en la Ciudad de México (CDMX).

Esto debido a una amistad que compartieron en redes sociales, la cual provocó que Angie Miller señalara en redes sociales “ odiar México ” tras el asesinato de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Pero, ¿quién es Angie Miller? Esto sabemos acerca de la modelo y actriz que acompañó a B-King y Regio Clown en su viaje a la CDMX.

Angie Miller, modelo y actriz venezolana que acompañó a B-King y Regio Clown en CDMX (soyangiemilleroficial_ / IG)

¿Quién es Angie Miller?

Angie Miller o conocida también como Angelica torrini, es una modelo y actriz del cine para adultos originaria de Venezuela.

De acuerdo con publicaciones de sus redes sociales, actualmente Angie Miller vive en la CDMX y compartía una fuerte amistad con el cantante B-King.

Así lo dejó ver mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, en donde Angie Miller externó su cariño por el cantante colombiano.

¿Qué edad tiene Angie Miller?

Angie Miller nació el 3 de agosto de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es el esposo de Angie Miller?

Según señala en sus redes sociales, Angie Miller no está casada actualmente, ni mantiene alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Angie Miller?

Angie Miller nació un 3 de agosto, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Angie Miller?

Con información de sus redes sociales, Angie Miller no tiene hijos.

¿Qué estudió Angie Miller?

Se desconoce el último grado de estudios de Angie Miller, pero cuenta con conocimientos en modelaje y actuación.

¿En qué ha trabajado Angie Miller?

De acuerdo con sus redes sociales, Angie Miller se dedica a la actuación en el cine para adultos, así como al modelaje.

Actualmente Angie Miller se desempeña actuando en México para la empresa Sexmex y será portada de la revista Venena.

Angie Miller aseguró “odiar México” tras el asesinato de B-King y Regio Clown

La modelo y actriz venezolana Angie Miller, no escondió enojo tras enterarse del asesinato de B-King y Regio Clown, asegurando que por este hecho “odia México”.

Fue a través de una historia de Instagram, en donde Angie Miller retomó una noticia donde se confirmaba el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown.

“Hoy odio México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando”. Angie Miller

Luego de esto, la modelo y actriz dijo estar muy dolida con el asesinato de sus amigos B-King y Regio Clown, externando que “no podía con el dolor” que esta noticia le provocaba.

Por ello, Angie Miller aseguró que acompañaba a la familia de sus amigos colombianos en el dolor de los sucedido, lamentando la confirmación del asesinato de ambos.