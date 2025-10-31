La Fiscalía del Estado de México informó que van 16 detenidos por el doble asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown.

Recientemente, se dio a conocer sobre la detención de Cristopher Camacho, alias ‘El Comandante’, señalado de ser el responsable de los asesinatos de B-King y Regio Clown.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

Asesinatos de B-King y Regio Clown deja 16 detenidos

Hasta el momento, suman 16 detenidos por los asesinatos de B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

De acuerdo con la información, 10 de las 16 personas detenidas son extranjeras, provenientes de diversos países como:

Colombia

Venezuela

Cuba

España

Detenidos por asesinatos de B-King y Regio Clown. (Cortesía)

La Fiscalía del Estado de México reiteró que los asesinatos de B-King y Regio Clown están relacionados a la distribución de los narcóticos conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

Según los informes, los 16 detenidos estarían ligados directa o indirectamente con los asesinatos de B-King y Regio Clown y se les atribuye otros delitos como: