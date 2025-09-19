El cantante colombiano B-King está desaparecido en México tras realizar un evento en la CDMX y esto se sabe de él.

Trascendió en redes sociales que B-King y el DJ Regio Clown llegaron a la México hace unos días y ahora están desparecidos.

¿Quién es B-King? El cantante colombiano desparecido en la CDMX

Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, es un cantante originario del norte de Santander, Colombia.

B-King viajó a México a una presentación y despareció en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, el 16 de septiembre de 2025.

Lo último que se supo de B-King es que acudió a un gimnasio en compañía de Regio Clown.

B-King, cantante colombiano desparecido en la CDMX (Instagram/@ bkingoficial)

¿Qué edad tiene B-King?

Se desconoce la fecha de nacimiento de B-King, pero se sabe que tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de B-King?

B-King fue pareja de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Marcela Reyes, de 35 años de edad-

La pareja anunció su separación a inicios de 2025.

¿Qué signo zodiacal es B-King?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

B-King, cantante colombiano desparecido en la CDMX (Instagram/@ bkingoficial)

¿Cuántos hijos tiene B-King?

B-King es padre de un niño llamado Valentino, el cual procreó con Marcela Reyes.

¿Qué estudió B-King?

No hay información de la formación académica de B-King.

¿En qué ha trabajado B-King?

B-King es un cantante de reguetón y música urbana, el cual tiene canciones como:

Muévete Latina

Talisman

Me necesitas

Destino

Recientemente, B-King estaba de gira y viajó a México para una presentación, cuando reportaron su desaparición.

B-King (Instagram/@ bkingoficial)

B-King despareció en la CDMX tras asistir a un gimnasio de Polanco

El pasado 14 de septiembre, B-King se presentó en la CDMX y el 16 de septiembre despareció tras salir de un gimnasio de Polanco.

La familia de B-King lo reportó como desparecido y su expareja, Marcela Reyes solicitó apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que puedan encontrar al cantante.

Marcela Reyes compartió la ficha de búsqueda emitida por las autoridades de la CDMX.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha revelado si existe una línea de investigación sobre la desaparición de B-King y Regio Clown.